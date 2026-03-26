Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Düşüşle Başladı

26.03.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki belirsizlik nedeniyle borsa açılışta düşüş gösterdi, petrol fiyatları yükseldi.

NEW New York borsası Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğin sürmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 46.344,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.555,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ?1,08 düşüşle 21.693,17 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumuna ilişkin belirsizlikle petrol fiyatları yükselirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD ile doğrudan müzakere etme niyetinde olmadıklarını belirten İranlı yetkililer, ancak ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını inceleyeceklerine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin "bir anlaşma için yalvardıklarını" ancak kamuoyu önünde ABD'nin teklifine "sadece baktıklarını" beyan ettiklerini öne sürdü.

Bunun yanlış olduğunu savunan Trump, "Çok geç olmadan, bir an evvel ciddileşseler iyi olur çünkü o an geldiğinde, geri dönüş olmayacak ve bu hiç de hoş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri de yayımladıkları ortak bildiride, İran'ın "enerji altyapılarına yönelik saldırılarını" kınarken, uluslararası hukuk uyarınca, kendilerini savunma hakları olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'ya binlerce ilave asker göndermeye hazırlandığına dair haberler, İran'a yönelik bir kara saldırısı olabileceğine dair spekülasyonları artırırken, İran basınında da ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti getirecek bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi.

Analistler, tarafların çelişkili açıklamalarıyla yatırımcıların çatışmaları sona erdirebilecek müzakerelere ilişkin iyimserliğinin azaldığını, bunun da piyasaları baskıladığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4 artarak 106,36 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,61 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 210 bine çıkmasına karşın beklentilerin biraz altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 17:32:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.