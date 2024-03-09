New York Borsası Düşüşle Kapandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Yüzyılı Yolunda Yeni Bir Anayasa İçin Çalışıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma kararlılığına vurgu yaparak, demokratik, katılımcı, sivil ve darbeci anlayışın olmadığı bir anayasa için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tunç, 81 vilayeti eser ve hizmetlerle donattıklarını ve ülkenin yeni anayasaya kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.