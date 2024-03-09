New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 38.722,69 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 5.123,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kayıpla 16.085,11 puana indi.
ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta beklentileri aşarken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.
Ülkede tarım dışı istihdam şubatta 275 bin kişi arttı. Yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı da iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,1 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti.
Analistler, beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini masada tuttuğunu söyledi.
İş gücü piyasasına dair soğuma işaretleri gösteren verilerin Fed'in faiz indirimlerinin yaklaştığı beklentilerini güçlendirmesiyle ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,04'e kadar gerilerken, daha sonra yaklaşık yüzde 4,08 seviyesinde dengelendi.
ABD'li çip şirketi Nvidia'nın öncülüğündeki yarı iletken hisselerindeki kazançların bugün tersine dönmesi dikkati çekti. Broadcom'un hisseleri yüzde 7, Nvidia hisseleri yüzde 5,5, ASML ile Intel'in hisseleri yüzde 5, Qualcomm'un hisseleri yüzde 3 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.
Bugün hisseleri yüzde 1 yükselen Apple ise 7 günlük kayıp serisini sonlandırdı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılında sinerji ve el birliğiyle ülkeyi gerektiği yere taşıyacaklarını belirtti. Bozay, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu dönüşümde yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iç üretimi birleştirip ileriye taşımak ve bölgeyle ilişkileri sıcak tutmak gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Ardeşen Belediyesi tarafından tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle açıldı. Törene, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı. GES'in Rize'nin en büyük santrali olduğunu belirten Avcı, bu projeyle Ardeşen Belediyesi'ne aylık 1,5 milyon lira kaynak sağlanacağını ifade etti. Santral, 5 bin 200 panelden oluşuyor ve yıllık ortalama 3.559 MWh enerji üretimi öngörülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar, iş makinelerinde mermer keserek ekmeklerini taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler, Fethiye'den başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar, yaptıkları işi sevdiklerini ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını ifade ediyorlar. Seydikemer'deki maden işletmesi, kadın istihdamına önem verirken, kadın işçilerin emekleriyle ürettikleri mermerler dünya çapında talep görüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma kararlılığına vurgu yaparak, demokratik, katılımcı, sivil ve darbeci anlayışın olmadığı bir anayasa için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tunç, 81 vilayeti eser ve hizmetlerle donattıklarını ve ülkenin yeni anayasaya kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
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