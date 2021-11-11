New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de ekim ayı yıllık enflasyonunun 1990'dan bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,66 azalarak 36.079,94 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 azalışla 4.646,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kayıpla 15.622,7 puana indi.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından endeksler negatif seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile Kasım 1990'dan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Yüksek enflasyon verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de artış göstererek yüzde 1,57 seviyelerine çıktı.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Kasım ile biten haftada 267 bine inerek düşüşünü sürdürdü.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da 2022 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 42 azalarak 165 milyar dolar oldu.