New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomiyi yavaşlatacağına dair endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,37 azalarak 32.817,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,93 azalışla 4.202,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,62 kayıpla 12.830,96 puana indi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu artırırken ekonomiyi yavaşlatacağına ilişkin endişeler, endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.

Savaşın ve buna bağlı yaptırımların etkisiyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından 130 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.23 itibarıyla 123,6 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de aynı dakikalarda 119,8 dolardan alıcı buldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilmesine ilişkin henüz bir karar vermediğini belirtti.