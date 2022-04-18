New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

18.04.2022 23:53
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü hafif düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü hafif düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 34.411,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.391,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 13.332,36 puana indi.

ABD'de tahvil faizlerindeki devam eden yükseliş endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahinleşen tutumu ve Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, kapanışta yüzde 2,86 seviyelerinde seyretti.

Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard Fed'in enflasyonu kontrol altına alması gerektiğini, piyasaları bozmak istemediğini ancak hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Faiz artışı için temel durumun herhangi bir toplantıda 50 baz puandan fazlası olmadığını aktaran Bullard,"75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmeyeceğim, ancak temel durum bu değil." değerlendirmesinde bulundu. Bullard, Fed'in resesyona girmeden enflasyonu kontrol edebileceğine işaret ederek, Ukrayna'daki savaşın ise kötüleşmesi halinde ABD'nin para politikasını etkileyebileceğini aktardı.

Şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, net karının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldığını bildirdi.

Petrol fiyatları ise küresel piyasalarda artan arz endişeleriyle yükseliş eğilimini korurken, Brent petrolün varil fiyatı 112 dolara yükselirken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 106 dolardan işlem gördü.

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New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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