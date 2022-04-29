New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

29.04.2022 23:30
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,77 azalarak 32.977,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,63 azalışla 4.131,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,17 kayıpla 12.334,64 puana indi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hayal kırıklığı yaratan bilançosunun etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde gün boyu negatif seyir izledi.

Amazon'un dün açıklanan bilançosu, şirketin ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık zarar ettiğini ortaya koydu. Şirket 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirirken, Amazon'un hisseleri bugün yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin bir diğer önde gelen teknoloji şirketi Apple ise ocak-mart döneminde kar ve gelirini artırdığını duyurmasına rağmen şirketin Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri'nin tedarik zinciri kısıtlamalarının bir sonraki çeyrekte geliri etkileyebileceğini belirtmesinin ardından Apple'ın hisseleri de yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler martta yüzde 0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Enflasyon göstergesi olarak dikkate alınan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta yıllık yüzde 6,6 ile 40 yılın en büyük yükselişini gösterirken, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık yüzde 5,2 arttı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda aşağı yönlü revize edilerek 65,2 oldu.

Analistler, ABD'de gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların piyasaların odağında olacağını, bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirtti.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
22:36 Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 23:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement