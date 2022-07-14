New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, artan resesyon endişeleri ve ABD'li bankaların hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek bilançolarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalışla 30.630,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 3.790,38 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 11.251,18 puan oldu.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkeyi resesyona sürükleyeceği endişesiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

Ülkede dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek artışını göstermesinin ardından üretici fiyatlarının da haziranda ivme kazandığı görüldü.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 11,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Enflasyon göstergelerinin yüksek seyretmesi, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkı para politikasında daha da şahinleşebileceği endişelerini artırdı.

Para piyasaları bankanın temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken Fed yetkililerinden bugün gelen açıklamalar 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalini öne çıkardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon raporunun beklediklerinden kötü geldiğini, "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirtti. Haziran ayı enflasyon raporuna aceleyle tepki vermek istemediklerini kaydeden Waller, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, şimdilik daha büyük bir faiz artışını desteklemediğini aktardı.

Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarının ikinci çeyrek finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 28, Morgan Stanley'nin ise yüzde 29 azaldı.