New York Borsası Düşüşle Kapanıyor

Ekonomi

NEW New York borsası yarın yayımlanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalarak 44.765,71 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.075,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 19.700,26 puana geriledi.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak istihdam raporunu beklerken, dün endekslerin rekor seviyeleri gördüğü pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söylemişti.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 72 oldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi ve Powell'ın açıklamaları sonrasında fiyatı ilk kez 100 bin doları aşan Bitcoin, TSİ 00.20 itibarıyla 99 bin 180 dolardan işlem gördü.

Güne yükselişle başlayan kripto ile ilişkili hisselerdeki değer kaybı dikkati çekti. MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 4,8, Robinhood'un hisseleri yüzde 2,7, Riot Platforms'un hisseleri yüzde 5 ve Coinbase'in hisseleri yüzde 3,1 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 11,9 azalışla 73,8 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvuru sayısındaki artışa karşın, ülkede iş gücü piyasasının Fed'in agresif sıkılaştırma döngüsüne rağmen tarihsel olarak güçlü seviyelerde kalmaya devam ettiğini, verilerin enflasyon inatla yüksek kalırsa Merkez Bankasına parasal gevşemenin hızını yavaşlatma konusunda hareket alanı sağladığını kaydetti.

Öte yandan, UnitedHealth'ın hisseleri, Üst Yöneticisi Brian Thompson'ın dün New York'ta silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası yüzde 5,2 değer kaybetti.