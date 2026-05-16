New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

16.05.2026 00:24
Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon endişeleri, New York borsasında düşüşlere yol açtı.

New York borsası, yükselen petrol fiyatlarının enflasyona ilişkin endişeleri artırmasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalarak 49.526,17 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,24 azalışla 7.408,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kayıpla 26.225,14 puana geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanan veriler sonrası enflasyona dair endişeler öne çıkarken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in şubat sonunda İran'a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle ülkede fiyat artışlarının hızlandığını gösteren veriler, enflasyona ilişkin kaygıları artırırken, tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59'a çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ülkede bu hafta açıklanan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda yıllık bazda Mayıs 2023'ten bu yana, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de aynı dönemde yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koymuştu.

Bu veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler zayıflarken, para piyasalarında Bankanın politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkmıştı.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.40 itibarıyla yüzde 3,5 artarak 109,4 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 4,5 artışla 105,8 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeler piyasaların beklediği ölçüde somut bir anlaşma açıklanmadan sona erdi.

Kurumsal tarafta, yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri, beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlarına rağmen yüzde 0,9 geriledi.

ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine ilişkin haberlerin ardından, önceki günlerde yükselen Nvidia hisseleri yüzde 4,4 düştü.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de ABD Başkanı Trump'ın Çin'in şirketten 200 uçak alacağını söylemesine rağmen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 3,8 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta 19,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

