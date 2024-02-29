New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York Borsası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 38.949,02 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.069,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 azalarak 15.947,74 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Piyasada geçen hafta yaşanan yapay zeka destekli rallinin ardından yatırımcıların dikkati makroekonomik verilere yoğunlaşırken, ABD'de açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında kaldı.
Buna göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.
Analistler, büyüme verisinin ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketici harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme kaydettiğini teyit ettiğini ancak biraz hız kaybetmiş gibi göründüğünü belirtti.
Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği aktardı.
Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams bankanın muhtemelen bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceğini bu yıl, 2024'te üç faiz indiriminin "makul bir başlangıç noktası" olmasını beklediğini belirtti. Williams, Fed'in yüzde 2'lik sürdürülebilir enflasyon yolculuğunda hala kat edecek yolu olduğunu aktardı.
Boston Fed Başkanı Susan Collins de Fed'in bu yılın sonlarında politikayı gevşetmeye başlamasının muhtemelen uygun olacağına inandığını belirtti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise para politikasına sabırlı bir yaklaşımdan yana olduğu aktardı.
Kurumsal tarafta da geçen hafta son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası yükselişe geçen çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Kovid-19 aşısı üreten biyoteknoloji şirketi Novavax'ın hisseleri şirketin dördüncü çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından yüzde 27'ye yakın düştü.
Urban Outfitters da finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 13'e yakın değer kaybetti.
E-ticaret platformu eBay'ın hisseleri ise üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla yüzde 8'e yakın değer kazandı.
Bitki bazlı et ikameleri üreten Beyond Meat'in hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bu yıl ürün fiyatlarını artıracağını, maliyetlerini ise azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 30'un üzerinde yükseldi.
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