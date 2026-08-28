New York Borsası Enflasyon İle Düşüş Yaşadı - Son Dakika
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New York Borsası Enflasyon İle Düşüş Yaşadı

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Fed Başkanı Warsh'ın enflasyon uyarısıyla, New York borsası düşüşle haftayı kapattı.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonda anlamlı bir iyileşme görülmediğine işaret etmesi sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi, yatay seyirle 53.559,99 puandan kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.711,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kayıpla 26.402,42 puana geriledi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

Warsh, finansal koşulları "kısıtlayıcı" olarak nitelendiremeyeceğini belirtti.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.

Fed Başkanı Warsh, "Bu yaz kişisel tüketim harcamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yükseldi.

Ülkenin kısa vadeli tahvil faizindeki artış da dikkati çekerken ABD'nin 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi 12 baz puan artarak yüzde 4,36'ya çıktı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Warsh'un değerlendirmelerine genel olarak katıldığını ve enflasyonu temel sorun olarak gördüğünü belirtti.

Goolsbee, "Son birkaç aydır daha olumlu veriler alıyoruz ancak bu durum kesinlikle tehlikeyi tamamen atlattığımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon İle Düşüş Yaşadı - Son Dakika

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