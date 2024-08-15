New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yükseldi

Ekonomi

New York borsası, ABD'de enflasyonun temmuzda yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 40.008,39 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 5.455,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artışla 17.189,05 puana çıktı.

ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,2 ile beklentiler dahilinde arttı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.

Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, ABD yargısının Google'ın arama motoru olarak yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devinin bölünmesini değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 2,3 değer kaybetti.

Kellanova'nın hisseleri ise ABD'li gıda devlerinden Mars'ın şirketi 36 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıklamasının ardından yüzde 7,7 değer kazandı.