New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düştü

Enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Amerikan borsası değer kaybetti.

13.02.2025 01:16
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NEW New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,5 azalarak 44.368,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 6.051,97 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 19.649,95 puan oldu.

Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, verilerin, enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını ifade etti.

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı. Dolar endeksi de gün içinde 108,52 değerine kadar yükselirken, TSİ 00.20 itibarıyla 107,96 oldu.

Fed Başkanı Powell, Kongre'deki sunumunun ikinci gününde, enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını ifade ederek, bugün açıklanan enflasyon verisinin de aynı şeyi söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yönelik soru üzerine Powell, kararları ekonomide olup bitenlere göre alacaklarını vurguladı. Powell, para politikasını şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini ifade etti.

Powell, tarifeler nedeniyle politika faiz oranında bir şeyler yapılması gerekebileceğini belirterek, "Ancak bunun nasıl olacağını hangi politikaların gerçekten yürürlüğe girdiğini görmeden bilemeyiz." diye konuştu.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerini "ayıltıcı" olarak nitelendirdi.

Goolsbee, birkaç ay daha bugünkü gibi veriler görülmesinin Fed'in işinin bitmediği anlamına geleceğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de iş gücü piyasasının olağanüstü bir performans gösterdiğini ancak son enflasyon rakamlarının hala dikkatli izleme gerekliliğine işaret ettiğini söyledi.

Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde 2026'nın başlarında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılabileceğini kaydeden Bostic, bu noktada Fed'in nötr seviyeye yakın olmasını tercih edeceğini, bu seviyenin de yüzde 3 ila yüzde 3,5 olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yarınki görüşmesinden önce mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklayabileceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un Beyaz Saray'ın karşılıklı tarifelerde otomobil ve ilaç gibi ürünler için muafiyetleri değerlendirdiğini söylediğine yönelik haber sonrasında, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki hareket dikkati çekti.

ABD'li otomotiv şirketleri General Motors'un hisseleri yüzde 2 değer kazanırken, Ford Motor'un hisseleri hafif artış kaydetti. İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 1'e yakın arttı.

Bugün açıkladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde sonuçlar bildiren CVS Health'in hisseleri de yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düştü - Son Dakika

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