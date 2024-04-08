New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 38.916,42 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 5.211,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 16.285,18 puana tırmandı.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasının sıkı duruşuna işaret eden verilerin ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında hafif yükseliş kaydedildi.
Verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etmesi sonucu Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil faizlerinde yükseliş görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine çıktı.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile Fed'in son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olduğunu, veriler ve tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.
JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ABD'nin önemli bankalarının bilançolarının da takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.
İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Baklava fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğu belirtilirken, bir saat boyunca bekleyen vatandaşlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle geciken Şubat ve Mart aylarının memur maaşlarının ödenmesi, ramazan bayramı öncesinde çarşı ve pazarların hareketlenmesine yol açtı. Erbil'de geciken iki aylık maaşların bir arada ödenmesi halkın bayram öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere çarşıya yönelmesine yol açarken, pazardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümir Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Mesajlarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı ve bayramın huzur, mutluluk, sağlık ve barış dolu güzel günler getirmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?