New York Borsası Enflasyon Verisi Öncesi Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de salı günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 38.797,38 puana yükseldi. Endeks, kapanışta rekor tazeledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.021,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalarak 15.942,55 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri açısından önem taşıyan enflasyon verisinin açıklanması öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, ülkede salı günü açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.
Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, bankanın ne zaman, ne kadar faiz indirimi yapacağını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Fed'in enflasyonla mücadelesine yönelik pek çok riskin olmaya devam ettiğine işaret eden Bowman, bankanın mevcut politika faizinin doğru yerde olduğunu, "yakın gelecekte" faiz indirimini uygun görmediğini ifade etti.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de son birkaç yılda fiyatları yükselterek kar marjlarını ve satışlarını artıran ABD'li işletmelerin, ciddi artış uygulamalarından vazgeçme konusunda yavaş olabileceği riskinin bulunduğuna dikkati çekti. Barkin, "Enflasyonist baskının devam edeceği yönünde gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Makroekonomik veri tarafında, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43 azalarak 22 milyar dolara geriledi. Ülkede 2024 mali yılının 4'üncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 532 milyar dolara yükseldi.
Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia, pazartesi günü piyasa değeriyle kısa süreliğine Amazon'u geride bıraktı. Hisse fiyatı 746,11 dolara kadar çıkan Nvidia'nın piyasa değeri, gün içinde 1,82 trilyon doları gördü. Ancak piyasaların kapanışında Nvidia'nın piyasa değeri 1,78 trilyon dolar ve Amazon'un piyasa değeri 1,79 trilyon dolar olarak kaydedildi.
ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Diamondback Energy'nin hisseleri de şirketin petrol ve doğal gaz üreticisi Endeavor Energy Resources ile yaklaşık 26 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.
Kripto para piyasasında da Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerine çıktı.
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