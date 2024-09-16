New York Borsası Fed Beklentileriyle Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Fed Beklentileriyle Karışık Seyir İzliyor

Dow Jones yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq değer kaybetti. Faiz indirimleri merakla bekleniyor.

16.09.2024 17:50
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 41.435,17 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.615,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 azalarak 17.573,70 puana geriledi.

Fed'in faiz kararı öncesi yatırımcılar haftaya temkinli bir başlangıç yaparken, pay piyasalarında, ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 61, 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali ise yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,65 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,3'de dengelendi.

ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin de piyasaların odağında olduğuna işaret eden analistler, yarın açıklanacak perakende satış verileri ve sanayi üretimi başta olmak üzere konut başlangıçları, ikinci el konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise Fed'in New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 11,5'e yükselerek sektörde geçen yıl kasımdan bu yana ilk kez büyüme yaşandığını gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Fed Beklentileriyle Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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