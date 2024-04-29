New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle kapandı

New York Borsası, Fed\'in faiz kararı öncesi yükselişle kapandı

New York Borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazanarak yüzde 0,38 arttı. Yatırımcılar, Fed'in para politikası kararı ve önemli makroekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Fed'in faizleri sabit bırakması beklenirken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, bu hafta açıklanacak istihdam verileri ve büyük şirketlerin bilançoları da dikkatle takip edilecek.

29.04.2024 23:45  Güncelleme: 23:50
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NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 38.386,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.116,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 15.983,08 puana ulaştı.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Fed'in para politikası kararı ile önemli makroekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren veriler sonrasında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsattı.

Fed'in bu hafta faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verileri ile Apple, Amazon, Coca Cola, McDonald's ve Qualcomm gibi şirketlerin bilançolarının da beklendiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Domino's Pizza'nın hisseleri yüzde 6'ya yakın artış kaydetti.

Tesla, Çinli yetkililerin, ülkenin veri güvenliği gerekliliklerini geçtikten sonra arabalarına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi. Böylelikle şirketin ikinci büyük pazarı olan Çin'de otonom sürüş teknolojisini yakın zamanda kullanıma sunacağına dair beklentilerin artması sonrasında Tesla hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips'in hisseleri de şirketin bazı uyku apnesi cihazlarının geri çağrılmasıyla bağlantılı yaralanma iddiaları için 1,1 milyar dolarlık uzlaşmaya varması sonrasında yaklaşık yüzde 27 yükseldi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 12'den fazla değer kazanması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle kapandı - Son Dakika

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