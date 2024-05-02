New York Borsası, Fed'in Faiz Kararı Sonrası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in Faiz Kararı Sonrası Yükselişle Başladı

New York Borsası, Fed\'in Faiz Kararı Sonrası Yükselişle Başladı

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artış kaydetti. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtirken, bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını ifade etti. Yatırımcılar ise yarın açıklanacak istihdam verilerini takip ederek para politikasına ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

02.05.2024 17:33  Güncelleme: 17:43
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artarak 38.075,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 5.049,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 15.758,11 puana yükseldi.

Dün Fed'in politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması ve faiz artırımları olasılığına ilişkin endişeleri gidermesinin ardından pay piyasalarında yeni günün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi. Ancak Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için yatırımcıların dikkatlerinin yarın açıklanacak istihdam verilerine çevrildiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada değişim göstermedi ve 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu devam ederken, Qualcomm'un hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

İkinci el araç perakendecisi Carvana'nın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 34'e yakın yükseldi.

Yemek dağıtımı alanında hizmet veren DoorDash'in hisseleri ise şirketin hisse başına kaybının beklentileri aşması sonrası yüzde 13'ün üzerinde düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in Faiz Kararı Sonrası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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