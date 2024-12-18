New York Borsası Fed Öncesi Yatay Seyirde - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Fed Öncesi Yatay Seyirde

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi açılışta yatay seyirle işlem görüyor.

18.12.2024 19:19
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 43.459,72 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.047,65 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 20.114,98 puana yükseldi.

Yatırımcılar, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, Fed'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını, yatırımcıların gelecek dönem atılacak adımlara dair ipuçları için Banka'nın ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları da beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkede cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı ise kasımda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,75'e çıktı. Mortgage başvuruları ise 5 haftalık yükselişinin ardından yüzde 0,7 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Fed Öncesi Yatay Seyirde - Son Dakika

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