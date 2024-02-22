New York Borsası, Fed Tutanaklarının Etkisiyle Karışık Seyir İzledi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanmasının ardından günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 50 puan değer kazandı ve yüzde 0,13 artarak 38.612,24 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 4.981,80 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 15.580,87 puana indi.
Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına dair tutanaklar da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği belirtildi.
Fed yetkililerinin politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen "zirvede" olduğunu düşündüğü vurgulanan tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar yetkililerin federal fon oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmediği aktarıldı.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin kısıtlayıcı para politikası duruşuna ne kadar süre devam edilmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği belirtilerek, "Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Makroekonomik veri tarafında ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06 ile yeniden yüzde 7 seviyesini geçerken, geçen yıl aralıktan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Kurumsal tarafta yıl başından bu yana yüzde 40 civarında artış kaydeden çip şirketi Nvidia'nın hisselerinin, şirketin bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlayacağı finansal sonuçları öncesinde yüzde 3'e yakın değer kaybetmesi dikkati çekti.
Dün piyasalar kapandıktan bilançosunu açıklayan Palo Alto Networks'ün bu yıla ilişkin büyüme tahminleri de beklentilerin altında kaldı. Şirketin hisseleri bugün yüzde 28'den fazla düşüş gösterdi.
Diğer siber güvenlik şirketlerinin hisselerinde de düşüşler görülürken, Zscaler yüzde 14, SentinelOne yüzde 12, CrowdStrike yüzde 10, Fortinet yüzde 4 ve Check Point Software ile Cloudflare yüzde 3 civarında değer kaybetti.
Sanal sağlık şirketi Teladoc'un hisseleri de dördüncü çeyrekte zayıf gelir bildirmesi ve gelecek dönem tahminlerinin beklentileri karşılayamaması sonrasında yaklaşık yüzde 24 düştü.
Öte yandan, ABD'de 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parça kopması sonrasında hisseleri yüzde 20'den fazla düşüş kaydeden Boeing, 737 MAX programında yönetici değişikliğine gidildiğini duyurdu. Boeing hisseleri günü yaklaşık yüzde 1 düşüşle tamamladı.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası, Fed Tutanaklarının Etkisiyle Karışık Seyir İzledi - Son Dakika
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