New York borsası güçlü gelen istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan mayıs ayı istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalarak 32.986,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 4.137,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kayıpla 12.097,12 puana indi.

ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin sıkılaşan para politikası ve yükselen enflasyona ilişin endişeleri körüklemesiyle endeksler, açılışta negatif bir seyir izledi.

Ülkede tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Analistler, son verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ve temmuz aylarının ardından faiz artırımlarına ara vermeyi düşünebileceğine dair umutları tersine çevirebileceğini belirtti.

Fed'in para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerle tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi istihdam verisi sonrası yüzde 2,96 seviyesine çıktı.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin üst düzey yöneticilerine "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı bir e-posta gönderdi.

Musk, söz konusu e-postada, ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığını ve çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirtti. Bu haberin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.