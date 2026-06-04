New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı

04.06.2026 17:39
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Dow Jones yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq düşüş yaşadı. Broadcom'un geliri beklentileri karşılayamadı.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artarak 50.986,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalışla 7.516,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kayıpla 26.579,29 puana geriledi.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un beklentilerin altında kalan geliri yarı iletken hisselerini baskılarken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan Broadcom'un geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 48 artışla 22,2 milyar dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Şirket ayrıca, yıl geneline ilişkin yapay zeka çiplerinden elde etmeyi hedeflediği 100 milyar dolarlık satış tahmininde değişikliğe gitmedi. Yatırımcıların daha güçlü bir görünüm beklemesi nedeniyle Broadcom hisseleri yüzde 15'e yakın değer kaybetti.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken Qualcomm'un hisseleri yüzde 3'ün, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5'in ve Micron Technology ile Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 6'nın üzerinde geriledi.

Öte yandan, siber güvenlik çözümleri sunan ABD'li teknoloji şirketi CrowdStrike'ın hisseleri de gelir beklentilerinin zayıf bulunmasıyla yüzde 9'un üzerinde düştü.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. Savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlanamaması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler sürerken yatırımcılar, ABD'de açıklanan makroekonomik verileri de yakından takip ediyor.

Ülkede yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilirken, bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 225 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış ise yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Broadcom, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Güne Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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