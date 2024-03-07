Ekonomi

NEW New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 38.784,30 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 5.132,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 16.147,32 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın Kongre'de yapmaya devam edeceği açıklamalar beklenirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Dün, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Powell, faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmişti.

Enflasyonun yüzde 2'ye kadar inmesini değil, sürdürülebilir şekilde hedefe ineceğine dair daha fazla kanıt beklediklerini vurgulayan Powell, bugün de ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde sunum yapacak.

Diğer Fed Yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini göstermeye devam ederse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için politika faizini kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını belirterek, "Bana göre henüz o noktada değiliz." dedi.

Bowman, politika faizini çok erken düşürmenin enflasyonu uzun vadede yüzde 2'ye döndürmek için gelecekte daha fazla politika faizi artışını gerektirebileceği konusunda uyardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mart ile biten haftada beklentiler dahilinde 217 bin oldu. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Şubat ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 906 bine çıkarken, kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artan ABD'nin dış ticaret açığı, 67,4 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2'lik artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Öte yandan, geçen yılın son çeyreğinde sürpriz zarar ettiğini açıklaması sonrasında ocak ayı sonundan bu yana sorunlar yaşayan ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, güncellenmiş finansal bilgilerini yayımladı.

Şubat ayından bu yana mevduatlarının yaklaşık yüzde 7 azaldığını bildiren ve bu yıl ikinci kez temettü kesintisine giden bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 14 artış kaydetti.