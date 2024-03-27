New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artarak 39.461,98 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 5.226,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak 16.424,76 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izleniyor.
Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor.
Analistler, veri gündeminin bugün sakin olacağına işaret ederek, yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kamu bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Kota uygulamasıyla birlikte daralan işlenmemiş altın arzının sorunlarını azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat kotası verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yapılan incelemeler sonucunda Akpınar bölgesinde 5 bin 265 bağımsız birimden oluşan konut ve iş yerlerinin yapımına başlandığını belirtti. Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Babacan, inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve şehrin canlanacağını söyledi. Ayrıca, rezerv alanının genişletildiği ve 43 ayrı bölgede daha konutların yükseleceği bilgisi de paylaşıldı.
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024 tarihine kadar vermeleri gerektiğini duyurdu. Hazır Beyan Sistemi kullanma zorunluluğu olmasa da mükelleflere hızlı ve kolay bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğu belirtildi. Konut kira gelirlerinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda ise 21 bin TL'lik gelir vergisi istisnasından yararlanılamayacağı ve gecikme faizi ile vergi ziyaı cezası ödeneceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ve 6'lı masa olarak adlandırılan ittifakın dağıldığını belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik operasyonlardan, enflasyonla mücadeleye kadar birçok konuya değindi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Uraloğlu, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yapılan yatırımları anlattı. Ayrıca, önemli projelerin devam ettiğini ve yeni projelerin planlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Nevşehir'e gelen turist sayısının artmasıyla ilgili olarak havalimanı ve iletişim altyapısının güçlendirileceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?