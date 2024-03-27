New York borsası güne yükselişle başladı.

Antalya Vergi Dairesi, 2023 yılı gelir vergisi beyannamelerinin son tarihini açıkladı

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024 tarihine kadar vermeleri gerektiğini duyurdu. Hazır Beyan Sistemi kullanma zorunluluğu olmasa da mükelleflere hızlı ve kolay bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğu belirtildi. Konut kira gelirlerinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda ise 21 bin TL'lik gelir vergisi istisnasından yararlanılamayacağı ve gecikme faizi ile vergi ziyaı cezası ödeneceği ifade edildi.