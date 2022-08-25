New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

25.08.2022 23:35
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artışla 33.291,78 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.199,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 artışla 12.639,26 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Powell'ın yapacağı konuşmada Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da yakından takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in faiz oranını yüzde 4'ün üzerinde tutmasının söz konusu olmadığını belirtti. George, Fed'in gelecek ay faiz oranını ne kadar artıracağını tahmin etmek için ise çok erken olduğunu, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin önemli verilerin henüz gelmediğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in gelecek ay faiz oranını 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağına karar vermediğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise yüksek enflasyonun birçok kişinin tahmininden daha kalıcı olmasını beklediğini ve faiz oranlarının henüz fiyat baskılarını azaltmaya başlayacak kadar yüksek olmadığını aktardı. Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar şu anki yüzde 2,25-2,50 aralığından yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasını hedeflediğini yineleyen Bullard, faiz artışında önden yüklemenin enflasyonla mücadelede ciddi olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da faiz oranının yüzde 3,4'ün üzerine çıktığını görmek istediğini belirtti. Harker, eylül toplantısında ise faiz oranının 50 veya 75 baz puan artırılması konusunda henüz karar vermediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daralma gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı kaydedilmişti. Böylece ülkede ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçüldü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 20 Ağustos ile biten haftada 243 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti. Analistler, sıkı iş gücü piyasası koşullarının yavaşlayan ekonomide işten çıkarmaların etkisini sınırladığını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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