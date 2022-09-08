New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

08.09.2022 23:58
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 31.774,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 4.006,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 artışla 11.862,13 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tondaki açıklamaları ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tarihi faiz artırımına gitmesi sonrası güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde finans ve sağlık şirketlerinin hisselerinden gelen destekle yönünü pozitife çevirdi.

Powell, Cato Enstitüsünün 40. Yıllık Para Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Fed'in güçlü bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Powell, "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın bu ayki toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu belirtti. Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına yükselmesini beklediğini kaydeden Evans, gelecek yıl ise yüzde 4'e ulaşmasını beklediğini aktardı.

Söz konusu açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 86'ya yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yüksek enflasyon karşısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50'ye çıkararak tarihi faiz artışına gitti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, nötr faiz için daha fazla artış gerekeceğini, enflasyonu yüzde 2'ye döndürecek seviyeden çok uzakta olduklarını belirtti.

YORUMLAR
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Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için güçlü bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde
Kaynak: AA

Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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