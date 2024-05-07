New York Borsası Hafif Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Hafif Yükselişle Başladı

New York Borsası Hafif Yükselişle Başladı

New York borsası güne hafif yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 38.858,94 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.187,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 16.358,34 puana çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörüler devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

07.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:20
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NEW New York borsası güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 38.858,94 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.187,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 16.358,34 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörüler devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen haftaki istihdam verileri sonrasında ekonominin çok sıcak olduğu yönündeki endişelerin hafiflediğini anımsatarak, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin sürdüğünü kaydetti.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları için yatırımcıların odağında yer aldığını söyleyen analistler, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes görüşmelerinin de yatırımcılarca takip edildiğini aktardı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, 2023'ün ikinci yarısında hızlı bir enflasyon düşüşü görülse de bu ilerlemenin son dönemde durmuş gibi göründüğünü belirterek, bu nedenle enflasyonu düşürme sürecinin gerçekte hala devam edip etmediği ya da yalnızca beklenenden daha uzun mu süreceği sorusuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Kashkari, son dönemde enflasyonun yatay hareket etmesinin politikanın gerçekte ne kadar kısıtlayıcı olduğu konusunda soruları gündeme getirdiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu yayımlayan teknoloji şirketi Palantir'in hisseleri, şirketin bu yıl genelinde beklediği gelirin tahminlerin altında kalması nedeniyle yüzde 11 değer kaybetti.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan medya ve eğlence devi Disney'in hisseleri de beklentilerin üzerinde kar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 9 düştü.

Öte yandan, egzersiz ekipmanı ve medya şirketi Peloton'un hisseleri, bir dizi özel sermaye şirketinin, şirketi satın almayı düşündüğüne dair haber sonrasında yüzde 14 değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Hafif Yükselişle Başladı - Son Dakika

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