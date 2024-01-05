New York Borsası, İstihdam Verilerinin Etkisiyle Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin endişeleri artırması sonrası haftanın son gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalışla 37.435,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 4.692,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 14.517,23 puana çıktı.

ABD'de geçen yılın son ayında beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, aralık ayında beklentilerin üzerinde artan istihdamın ve ücret artışlarının Fed'in mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentilere dair şüpheleri artırdığını belirtti.

Beklenenden güçlü gelen istihdam verilerinin iş gücü piyasasının yüksek faizler karşısında dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, verilerin bu yıla ilişkin hızlı faiz indirimi beklentilerini azalttığını kaydetti.

Güçlü gelen istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine martta başlama ihtimali yüzde 58'e geriledi.

Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05'e çıktı.