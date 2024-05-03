New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükselişe Geçti

Ekonomi

New York borsası, ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,27 artarak 38.709,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 5.122,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,94 kazançla 16.147,48 puana yükseldi.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası "faiz indirimi" umutlarının canlanmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

İstihdam raporu, sıkı iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.

Analistler, zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Apple'ın hisseleri, şirketin gelirinin üç aylık dönemde azalmasına karşın piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesi ve tarihindeki en büyük hisse geri alımı açıklaması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Biyoteknoloji şirketi Amgen'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde yükseldi.