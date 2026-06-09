New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

NEW New York borsası, çip hisselerindeki toparlanma sonrasında haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 50.786,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.405,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 kazançla 25.929,66 puana yükseldi.

Çip şirketlerinin hisselerinin, geçen haftaki sert satışların ardından toparlanmasıyla pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10'a yakın artarken, Broadcom'un hisseleri yaklaşık yüzde 3 ve Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bugün başlayan geliştirici konferansında yazılım güncellemelerini duyuran Apple'ın hisseleri ise yüzde 2 geriledi.

Analistler, İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları durdurduğuna dair haberlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılara rağmen müzakerelerin sürdüğünü belirtmesinin jeopolitik risklere dair artan endişeleri hafiflettiğini söyledi.

Orta Doğu'daki saldırılar sonrasında yüzde 5'ten fazla yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı da geri çekilirken, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,4 artışla 94,40 dolar oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin yayımladığı mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 3,5'e geriledi.

Bu hafta ABD'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in cuma günü gerçekleşecek halka arzı da takip edilecek.