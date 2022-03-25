New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle açıldı

25.03.2022 17:16
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 artarak 34.776,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 4.527,81 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 14.188,84 puan oldu.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılaması ve ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 1969'dan bu yana en düşük seviyeye inmesi sonra günü yükselişle tamamlayan endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.

Piyasalarda Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de katıldığı NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesinde Rusya'nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini kaydeden Biden, bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

ABD ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haber akışı dikkati çekerken, ABD'nin bu yıl Avrupa Birliği'ne 15 milyar metreküp daha fazla LNG göndermesinin beklendiğini bildirildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında yer alırken, Fed yetkilileri 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeyi sürdürdü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise CNBC'ye verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını artırdığını ve gelecek yıl küresel büyüme beklentilerini düşüreceğini söyledi.

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Avrupa Birliği, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika


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