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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair belirsizlik sürerken, analistler bu hafta açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti. Ayrıca ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımına başlayacağı da duyuruldu. Apple'ın hisseleri ise Çin'de iPhone satışlarının toparlanmasıyla yükseliş kaydetti.

28.05.2024 17:01
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New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalışla 39.028,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.315,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 16.988,31 puana çıktı.

Anma Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına dair belirsizlik sürerken analistler, ülkede bu hafta açıklanacak veriler ile Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalarda para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı Bej Kitap raporu ile perşembe günü büyüme ve cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Ayrıca analistler, ABD Hazinesinin 2002'den bu yana ilk tahvil geri alımına da yarın başlayacağını anımsattı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise bugün verdiği bir röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da Apple'ın hisseleri, iPhone satışlarının Çin'de toparlanma kaydetmesinin ardından yüzde 1'e yakın yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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