New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,06 azalarak 38.565,18 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 5.431,11 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 17.697,30 puana çıktı. Yatırımcılar, ekonomi ve para politikasının görünümüne ilişkin daha fazla ipucu ararken ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri öncesi pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık seyir izleniyor. Analistler, yatırımcıların ekonomi ve para politikası görünümünü değerlendirmek için daha fazla bilgi beklediklerini belirtti.

17.06.2024 17:03
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 38.565,18 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 5.431,11 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 17.697,30 puana çıktı.

Yatırımcılar, ekonomi ve para politikasının görünümüne ilişkin daha fazla ipucu ararken ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri öncesi pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın Fed'in "şahin" duruşunu koruması, risk algısının güçlü kalmasına neden olmuştu.

Analistler, yatırımcıların ekonomi ve para politikası görünümünü değerlendirmek için daha fazla bilgi beklediklerini belirtti.

Bu hafta çok sayıda Fed yetkilisinin açıklamalarda bulunmasının beklendiğine işaret eden analistler, yatırımcıların banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde bankanın faiz indiriminin zamanlamasına dair daha fazla ipucu arayacağını bildirdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak perakende satışlar olmak üzere bu hafta duyurulacak önemli ekonomik verilerin de takip edileceğini kaydetti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, haziranda 9,6 puan artmasına karşın eksi 6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: AA

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