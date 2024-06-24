New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi artarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın gelecek adımlarına ilişkin belirsizlikler ve çip hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. Bu hafta açıklanacak büyüme verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

24.06.2024 17:01
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 39.184,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.459,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 17.640,26 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış basıkısı sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Haftanın son işlem gününde Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia, bu haftaya da yüzde 2 kayıpla başladı.

Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 4'e, Arm Holdings'in hisseleri de yüzde 2'ye yakın düştü.

Fed yetkilielerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini kaydetti.

Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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