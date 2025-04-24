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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Trump'ın tarifelere dair değişken açıklamaları borsa üzerinde belirsizlik yarattı.

24.04.2025 17:21
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda sık değişen söylemlerinin etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 azalışla 39.401,03 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 5.379,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artışla 16.758,96 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatmasının ardından dün pozitif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Tarife cephesinde ABD yönetiminin Çin'e ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkeiyle Çin arasında ticaret konularında "büyük bir anlaşma için fırsat bulunduğunu" ancak tarifelerin düşürülmesine yönelik bir hamlenin tek taraflı olmayacağını ifade etti.

Trump da Çin'e uyguladıkları yüzde 145'lik tarifenin yüksek olduğunu ancak Pekin'le gümrük konusunda anlaşmaya varana kadar bu tarifenin düşürülmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada da gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını vererek, "Biz, çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Trump'ın tarife artışları konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu açıklamasını yalanladı.

Analistler, bu gelişmelerin belirsizlikleri artırdığını belirterek, yatırımcıların ticaret anlaşmaları konusunda ilerleme görmeyi beklediğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 9,2 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise Amerikan teknoloji şirketi IBM'in hisseleri, şirketin ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentilerinin üzerinde gelmesine karşın yüzde 6'yı aşkın değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosunun takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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