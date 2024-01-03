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New York Borsası Karışık Seyirle İlk İşlem Gününü Tamamladı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle İlk İşlem Gününü Tamamladı

New York borsası, bu yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.715,04 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalarak 4.742,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kayıpla 14.765,94 puana indi. Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Fed'in FOMC toplantısının tutanaklarını takip ediyor. Apple, Nvidia ve ASML gibi şirketlerin hisseleri düşüş kaydetti.

New York Borsası Karışık Seyirle İlk İşlem Gününü Tamamladı
03.01.2024 - 01:01,
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New York borsası, bu yılın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.715,04 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalarak 4.742,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kayıpla 14.765,94 puana indi.

Üç ana endeksin 2023'ü çift haneli kazançlarla tamamlamasının ardından pay piyasalarında yeni yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni yılın ilk haftasında, ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısının tutanaklarının, piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Yatırımcıların para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ettiğine işaret eden analistler, makroekonomik verilerle tutanakların, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,2'den 47,9'a revize edildi.

Tahvil piyasasında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,94'e yükseldi.

Kurumsal tarafta da Apple'ın hisseleri, Barclays'in zayıf iPhone satışlarını gerekçe göstererek şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 3,6 değer kaybetti.

Nvidia hisseleri, yarı iletken endüstrisi üzerinden devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle yaklaşık yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Hollanda hükümetinin, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin'e ihracat lisanslarını iptal ettiğini bildirmesinin ardında Hollandalı şirket ASML'nin hisseleri de yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

AMD, Intel ve Qualcomm'un da aralarında bulunduğu diğer yarı iletken hisseleri de söz konusu haberin ardından değer kaybetti. AMD hisseleri yüzde 6'ya yakın, Intel hisseleri yüzde 5'e yakın ve Qualcomm hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Tesla'nın hisseleri ise şirketin yılın dördüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısının 484 bin 507 ile tahminleri aşmasına ve 2023 hedefine ulaşmasına yardımcı olmasına rağmen yatay bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 2'nin, Google, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Seyirle İlk İşlem Gününü Tamamladı - Son Dakika
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