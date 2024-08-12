New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York borsası, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalışla 39.357,01 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.345,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 16.782,57 puana çıktı. ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler, yatırımcıların odağına yerleşirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

12.08.2024 23:55
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New York borsası, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalışla 39.357,01 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.345,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 16.782,57 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler, yatırımcıların odağına yerleşirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Ülkede yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklenirken analistler, enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Analistler, ABD'de TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artmasının beklendiğine işaret ederek, verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 2,3'e gerilerken anketin yapılmaya başlandığı Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de değişim göstermeyerek yüzde 2,8 oldu.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimallerinin neredeyse eşit bir şekilde fiyatlandığını belirten analistler, bankadan bu yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, hafta sonu katıldığı etkinlikte enflasyonun düşürülmesinde mayıs ve haziran aylarında kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ancak enflasyonun hala "rahatsız edici derecede" hedefin üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Bowman, "Politikanın mevcut duruşunda ayarlamalar yapılmasına yönelik yaklaşımımda temkinli olmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise JetBlue Airways'in hisseleri, şirketin yaklaşık 2,75 milyar dolar borçlanmayı planladığını açıklaması ve S&P ile Moody's'in şirketin kredi notunu düşürmesi sonrası yüzde 20,7 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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