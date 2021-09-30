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New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

30.09.2021 00:03
New York borsası karışık seyirle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artarak 34.390,72 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 4.448,12 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kayıpla 14.512,4 puana düştü.

Tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle düşüş kaydetmesinin ardından bugün açılışta toparlanma gösteren endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de tahvil faizlerindeki dalgalanmayla teknoloji sektöründeki hisseler yeniden düşüşe geçti.

Artan enflasyon endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,52 seviyelerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Merkez Bankacılığı Forumu"nda yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon ile yüksek işsizlik arasındaki gerilimin çözülmesinin bankanın şu anda karşı karşıya olduğu en acil sorun olduğunu belirterek, Fed'in iki hedefinin potansiyel çatışma içinde olduğunu kabul etti.

Darboğazların ve tedarik zinciri sorunlarının iyileşmediğini görmenin sinir bozucu olduğunu vurgulayan Powell, bu sorunların muhtemelen gelecek yıla da sarkacağını ve enflasyonu düşünülenden daha uzun süre yüksek seviyede tutacağını aktardı.

ABD Kongresindeki bütçe ve borç limiti çıkmazı devam ederken, Senatoda federal hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Kongre'nin hükümeti Aralık ayı başlarına kadar finanse edecek bir tasarıyı perşembe gece yarısından önce oylayacağı, Temsilciler Meclisi ise borç limitine ilişkin bir yasa tasarısını oylamaya hazırlandığı kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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