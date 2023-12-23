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New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 37.385,97 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 4.754,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artışla 14.992,97 puana çıktı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından pozitif bir havanın hakim olduğu pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı
23.12.2023 - 00:47,
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 37.385,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 4.754,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artışla 14.992,97 puana çıktı.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından pozitif bir havanın hakim olduğu pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları kasımda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2'lik artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en küçük artışını kaydetti.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimine işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise kasımda aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 69,7 oldu.

Kurumsal tarafta ise ABD'li spor giyim üreticisi Nike'ın hisseleri, şirketin satış görünümünün düşürmesi ve maliyetleri ile istihdamı azaltma planlarını açıklaması sonrası yüzde 12'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de piyasalar pazartesi günü Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

Kaynak: AA
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