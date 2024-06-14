New York borsası karışık seyirle kapandı

Ekonomi

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 38.589,16 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 5.431,64 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 17.693,43 puana çıktı.

ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" tutumunun ve tüketici güvenindeki düşüşün etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de çarşamba günü açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Dün açıklanan verilere göre de Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerinin altında artış kaydetti.

Fed'in çarşamba günü düzenlenen toplantısının ardından açıklanan ve bankanın gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği" ise bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapılabileceğini ortaya koydu.

Analistler, enflasyonun yavaşlamasına rağmen Fed'in "şahin" duruşunu korumasının risk algısının güçlü kalmasına neden olduğunu belirtti.

Bu haftaki Fed toplantısının ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki düşük enflasyon verilerini olumlu karşıladığını ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce bunun biraz daha devam ettiğini görmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Mester, ülkede muhtemelen 2026'ya kadar yüzde 2'lik enflasyona ulaşılamayacağına dair beklentisini dile getirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de bu haftaki enflasyon verilerinin ardından "rahatlama" hissettiğini ancak daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ülkede tüketici güveninin düştüğünü gösterdi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 65,6 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda değişmeyerek yüzde 3,3 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'ten 3,1'e çıktı.

Kurumsal tarafta ise yazılım şirketi Adobe'nin hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin ardından yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.