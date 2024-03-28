New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 39.807,37 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.254,35 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 16.379,46 puana indi.
Amerikan piyasalarında bu yılın ilk çeyreğinin sonuna gelinirken, S&P 500 endeksi ilk üç ayda yüzde 10,2 artışla 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını kaydetti. Söz konusu dönemde Dow Jones endeksi de yüzde 5,6 artışla 2021'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 9,1 arttı.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine dair açıklamaları ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrası pay piyasalarında Paskalya tatili öncesi yatay bir seyir izlendi.
Fed'in faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar daha fazla ipucu için Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile ekonomik verileri takip etmeye devam ediyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, son enflasyon verilerini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verisi" görmek istediğini belirtti. Faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ifade eden Waller, son verilerin, bu yıl öngörülen indirimlerin ertelenmesini veya sayısının azaltılmasını gerektirdiğini bildirdi.
Waller'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 60'a geriledi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.
Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
Kurumsal tarafta da ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende şirketi Home Depot'nun hisseleri, şirketin çatı kaplama distribütörü SRS Distribution'ı borçları dahil 18,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağının duyurulmasının ardından yüzde 1'e yakın düştü.
ABD'de yarın Paskalya tatili nedeniyle piyasalar işleme kapalı olacak.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi. EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzaladı. Protokolle promosyonlar 8-12 bin lira arasında değişecek. Emekli aylığı alanlara 8-12 bin lira, ölüm aylığı alanlara ise 5 bin lira promosyon ödeneceği açıklandı. Bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Eğitim Vakfı tarafından yürütülen AB destekli proje kapsamında, gençlerin dijital sektörlerde istihdamının arttırılması hedefleniyor. Projenin açılışı Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, projenin bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti. Proje kapsamında gençlere eğitimler ve işletmelerle eşleştirme çalışmaları yapılacak.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi. Görüşmede, Özbekistan ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kültür/turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.
Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen Banaz İlçe Buluşması'na katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü ve itibarlı bir ülke haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, doğal gaz kullanımının artması ve yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemine değindi. Bayraktar, yerel seçimde AK Parti Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'ye destek istedi.
Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarılmamasının en büyük sorun olduğunu belirtti ve ülkenin zengin yer altı kaynaklarının kullanılmasıyla Türk parasının değer kazanacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında 'Göktepe 1' adını verdikleri yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı. Bayraktar, bu keşif ve arama kuyusundan önümüzdeki haftalarda yeni bir rezerv bulmayı umduklarını belirtti.
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