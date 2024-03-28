New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 39.807,37 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.254,35 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 16.379,46 puana indi. Amerikan piyasalarında bu yılın ilk çeyreğinin sonuna gelinirken, S&P 500 endeksi ilk üç ayda yüzde 10,2 artışla 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını kaydetti. Söz konusu dönemde Dow Jones endeksi de yüzde 5,6 artışla 2021'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 9,1 arttı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine dair açıklamaları ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrası pay piyasalarında Paskalya tatili öncesi yatay bir seyir izlendi.

28.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:53
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 39.807,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.254,35 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 16.379,46 puana indi.

Amerikan piyasalarında bu yılın ilk çeyreğinin sonuna gelinirken, S&P 500 endeksi ilk üç ayda yüzde 10,2 artışla 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını kaydetti. Söz konusu dönemde Dow Jones endeksi de yüzde 5,6 artışla 2021'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 9,1 arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine dair açıklamaları ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrası pay piyasalarında Paskalya tatili öncesi yatay bir seyir izlendi.

Fed'in faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar daha fazla ipucu için Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile ekonomik verileri takip etmeye devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, son enflasyon verilerini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verisi" görmek istediğini belirtti. Faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ifade eden Waller, son verilerin, bu yıl öngörülen indirimlerin ertelenmesini veya sayısının azaltılmasını gerektirdiğini bildirdi.

Waller'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 60'a geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende şirketi Home Depot'nun hisseleri, şirketin çatı kaplama distribütörü SRS Distribution'ı borçları dahil 18,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağının duyurulmasının ardından yüzde 1'e yakın düştü.

ABD'de yarın Paskalya tatili nedeniyle piyasalar işleme kapalı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı - Son Dakika

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