New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Dow Jones düştü, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. Fed açıklamaları sonrası piyasalarda karışık görünüm.

19.11.2024 00:46
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 43.389,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.893,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 kazançla 18.791,81 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamaları sonrasında geçen hafta düşüş yaşanan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 59 ihtimalle gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 41 ihtimalle sabit tutacağı öngörüldü.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 1 baz puan azalışla yüzde 4,42 oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarının beklendiğini belirterek, çip şirketi Nvidia ile Walmart ve Target gibi ABD'li perakende zincirlerinin finansal sonuçlarını yayımlayacağını aktardı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haber dikkati çekti. Trump Media'nın hisseleri günü yüzde 16'nın üzerinde kazançla tamamlarken, Bakkt'ın hisseleri de söz konusu haber sonrasında yüzde 162'nin üzerinde yükseldi.

Trump'ın kripto para borsası Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong ile görüşeceğine dair haberin ardından da şirketin hisseleri yüzde 6'dan fazla arttı.

Seçilmiş başkan Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşetmenin yolları üzerinde çalıştığına dair haber üzerine Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. Araç çağırma uygulamaları Uber'in hisseleri yüzde 5,4 ve Lyft'in hisseleri yüzde 4,5 düştü.

Öte yandan, Spirit Airlines'ın hisselerindeki işlemler, şirketin iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından durduruldu. Spirit Airlines'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 90'ın üzerinde gerilemişti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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