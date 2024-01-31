New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 133 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 38.467,31 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 4.924,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 15.509,90 puana indi.
ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller değerlendirilirken pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi.
Salı günü açıklanan bilançolar sonrası, ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin etkisiyle yüzde 8'e yakın değer kazandı.
Ev aletleri üreticisi Whirlpool'un hisseleri ise gelir beklentisinin tahminlerin altında kalması sonrası yüzde 6'nın üzerinde düştü.
ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi JetBlue'nun hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde zarara uğraması ve bu yıl kapasitesinde düşüş öngörmesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
Nakliyat şirketi UPS'in hisseleri de şirketin gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, yurt dışı ve yurt için nakliye hacimlerinde düşüş bildirmesi ve 12 bin çalışanının işten çıkarılacağını açıklaması sonrası yüzde 8'in üzerinde düştü.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi de ocakta aylık 6,8 puan artışla 114,8'e yükselerek Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.
Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklerken, bankanın çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed'in ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, çarşamba günü açıklanacak para politikası karar metninde ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.
Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, ''Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır'' dedi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelilerin terk ettiği araç Beylikdüzü'nde bulundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk.'' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına ''Gündeminiz pek hızlı değişmiş'', ''Gündem bu mu?'' gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu ''Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım'' diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, ''Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir.'' dedi.
Ürdün ve Suriye sınırında ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'taki İran yanlısı Ketaib Hizbullah örgütü, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz." denilirken, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu teyit etti. Hamas'ın askeri kanadına ait tünellere su pompalandığı belirtilirken, İsrail'in eyleminin bölgede nesiller boyunca sürebilecek tatlı su sorununa sebep olabileceği yorumunda bulunuluyor.
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