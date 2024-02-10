New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. ABD'de tüketici enflasyonu verilerinde revizyon yapılırken, analistler bu durumun Fed için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Pinterest ve PepsiCo'nun bilançoları beklentilerin altında kalırken, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise artış kaydetti.

10.02.2024 00:39  Güncelleme: 00:39
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,14 azalarak 38.671,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 5.026,61 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. Nasdaq endeksi de yüzde 1,25 kazançla 15.990,66 puana yükseldi.

ABD'de tüketici enflasyonu verilerinde revizyona gidilirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.

Aralıkta TÜFE'de ilk açıklanandan daha düşük artış olduğunu gösteren revizyon sonrasında ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,15'in altına inerken, daha sonra yaklaşık yüzde 4,18 seviyesinde dengelendi.

Analistler, aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için fiyat baskılarının sürdürülebilir şekilde azaldığına dair daha fazla kanıt arayan ABD Merkez Bankası (Fed) için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell ile diğer Fed yetkililerinin faiz indirimlerine başlanmadan önce verilerin değerlendirilmesinin önemini vurguladığını anımsatan analistler, gelecek hafta yayımlanacak ocak ayına ilişkin enflasyon raporunun da yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da faiz oranlarını ayarlamaya yönelik bir aciliyet görmediğini vurgulayarak, enflasyon konusunda güvenin tesis edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Logan, enflasyondaki ilerlemeyi durdurabilecek jeopolitik riskler dahil potansiyel risklere dikkat ettiklerini dile getirdi.

Kurumsal tarafta dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Pinterest, beklentilerin altında gelir bildirirken, gelecek dönem için zayıf sonuçlar öngördü. Şirketin hisseleri bugün yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun da karı beklentileri aşarken, şirketin geliri yaklaşık dört yıldır ilk kez düşüş kaydetti ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. PepsiCo'nun hisseleri yaklaşık yüzde 3,5 geriledi.

Teknoloji sektöründe ise Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Amazon'un hisseleri yüzde 2,7, Alphabet'in hisseleri yüzde 2 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,6 artış kaydetti.

Öte yandan geçen hafta yayımladığı bilançosunda kar beklentilerinin aksine zarar bildiren ve sonrasında sert düşen New York Community Bank'ın hisselerindeki dünkü yükseliş dikkati çekti.

ABD basınında çıkan haberlerde New York Community Bank yöneticilerinin Bankanın istikrarını korumaya yönelik hisse satın aldığı belirtilirken, içerden satın almalar sonrası Bankanın hisseleri günü yüzde 17'ye yakın kazançla tamamladı.

Kaynak: AA

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