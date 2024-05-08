New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, Dow Jones endeksinin değer kazanmasıyla karışık bir seyirle günü tamamladı. S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi ise azalış gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in gelecek adımlarına ilişkin sinyalleri beklerken, tahvil faizleri yükseldi. ABD'de toptan eşya stokları azalırken, Uber ve Tesla'nın hisseleri değer kaybetti. Intel'in hisseleri ise lisans iptali haberleriyle düştü.

08.05.2024 23:49
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New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 39.056,39 puana çıktı. Endeks, kazanç serisini altıncı güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.187,67 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 16.302,76 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Veri takviminin zayıf olduğu bu hafta yatırımcılar Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine odaklanırken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizinin mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Tahvil faizleri 10 yıl vadeli tahvil ihracının ardından yükselişe geçerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49'a çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azalış kaydetti. Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 662,8 milyar dolar oldu.

Kurumsal tarafta da Uber'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin yatırımcıları ve tüketicileri elektrikli araçların otonom sürüş kabiliyetleri konusunda yanıltarak menkul kıymet veya elektronik dolandırıcılık yapıp yapmadığının incelendiğine dair haberler sonrası yüzde 1,7'ye düştü.

Intel'in hisseleri ise ABD Ticaret Bakanlığının bazı çiplerin Çin'e ihracatıyla ilgili lisansları iptal ettiğine dair haberlerin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Intel, Uber, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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