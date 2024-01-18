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New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Fed'in Faiz İndirimlerine Etkisiyle Düştü - Son Dakika
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New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Fed'in Faiz İndirimlerine Etkisiyle Düştü

ABD'de güçlü gelen perakende satış verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine martta başlayabileceğine yönelik beklentileri zayıflatarak New York borsasının düşüşle tamamlanmasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. ABD'de beklentileri aşan Aralık 2023 perakende satış verileri, tüketicilerin yüksek faizlere karşı dirençli olduğunu göstererek Fed'in faiz oranlarını indirmeye başlamayacağına yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.

New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Fed\'in Faiz İndirimlerine Etkisiyle Düştü
18.01.2024 - 01:03,  Güncelleme: 01:06
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New York borsası, ABD'de güçlü gelen perakende satış verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayabileceğine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 37.266,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.739,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 14.855,62 puana indi.

ABD'de beklentileri aşan Aralık 2023 perakende satış verilerinin tüketicilerin yüksek faizlere karşı dirençli olduğunu göstermesi ve Fed'in beklendiği kadar kısa sürede faiz oranlarını indirmeye başlamayacağına yönelik değerlendirmeleri güçlendirmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın para politikasının beklenenden daha yavaş gevşetilebileceğine yönelik açıklamaları sonrası yükselişini sürdüren 10 yıllık tahvil faizi, beklentileri aşan perakende satış verilerinin ardından yüzde 4,11 ile bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de sanayi üretimi de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu ise ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değiştiğini ortaya koydu. Raporda, faiz oranlarının düşme ihtimalinin çeşitli sektörlerde bir iyimserlik kaynağı olarak gösterildiği belirtildi.

Kurumsal tarafta ise Alibaba gibi Amerikan borsalarında işlem gören Çin firmalarının hisselerinin, Çin ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,2 düzeyindeki büyümesinin beklentilerin gerisinde kalması nedeniyle baskı altında kaldığı görüldü.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin Almanya'daki Model Y araçlarının fiyatlarında indirime gitmesi sonrası yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de kandaki oksijen seviyelerini ölçme özelliği bulunan Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'deki satışına ilişkin yasağın devam edeceğinin bildirilmesinin ardından yüzde 0,5 geriledi.

ABD merkezli çok uluslu finansal hizmetler şirketi Charles Schwab'ın hisseleri de geçen yılın son çeyreğinde karının yüzde 47 düşmesine paralel yüzde 1,3 değer kaybetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Fed'in Faiz İndirimlerine Etkisiyle Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Fed'in Faiz İndirimlerine Etkisiyle Düştü - Son Dakika
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