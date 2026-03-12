New York Borsası Petrol Fiyatlarıyla Düşüşte - Son Dakika
New York Borsası Petrol Fiyatlarıyla Düşüşte

12.03.2026 17:25
Petrol fiyatlarının yükselmesiyle New York borsası açılışta düşüş gösterdi ve Dow Jones azaldı.

NEW New York borsası, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 47.242,52 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalışla 6.740,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla ?22.526,58 puana geriledi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarını yukarı taşırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

ABD yönetimi de Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Öte yandan İran, fiyatların varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği konusunda uyarıda bulunurken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, bunun pek olası görünmediğini söyledi.

Wright, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik etmeye "hazır olmadığını" ancak bunun nispeten kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "dünyanın en büyük petrol üreticisi" olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Ancak "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini" engellemenin daha önemli olduğunu savunan Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 8,1 artışla 99,43 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 8,3 yükselerek 94,47 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatlarının tekrar yükseldiğini kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam ettiğini vurgulayan analistler, enerji maliyetlerini artıran jeopolitik gerilimlerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasındaki belirsizlikleri de artırdığını belirtti.

Ticaret cephesinde, ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada 213 bine düşerek beklentilerin hafif altında kaldı.

ABD'nin dış ticaret açığı da ocakta yüzde 25,3 azalışla 54,5 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

