New York Borsası Powell'ın Açıklamalarını Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Powell'ın Açıklamalarını Bekliyor

New York borsası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde karışık bir seyir izliyor. Powell'ın Para Politikası Raporu sunumu ve perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in gelecek adımlarına ilişkin daha net bir çerçeve çizebilir.

09.07.2024 17:02
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NEW New York borsası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 39.287,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 5.583,02 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 18.470,31 puana yükseldi.

Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı yarıyıllık Para Politikası Raporu sunumu bekleniyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller verdiğini belirterek, Powell'ın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin daha net çerçeve çizebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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