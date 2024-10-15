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Ekonomi

New York Borsası Rekorla Yükseldi

New York borsası, Dow Jones ve S&P 500 rekorlarıyla haftaya yükselişle başladı. Ekonomik veriler takip ediliyor.

15.10.2024 00:16
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 43.065,22 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 5.859,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 18.502,64 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

ABD'de hızlanan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alırken analistler, açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, United Airlines, American Airlines, TSMC, Netflix, P&G, American Express bu hafta bilançolarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin görünür hale gelmesiyle birlikte daha fazla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Para politikasının hala kısıtlayıcı bir duruş sergilediğini aktaran Kashkari, daha fazla "ılımlı" faiz indiriminin uygun olabileceğini kaydetti. Kashkari, para politikasının seyrini ekonomiye, enflasyona ve iş gücü piyasasına ilişkin verilerin belirleyeceğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da faiz indirimlerinde daha temkinli olunması çağrısında bulundu.

Waller, istihdam, enflasyon ve büyüme ile ilgili son verilere atıfta bulunarak, verilerin, ekonominin istenildiği kadar yavaşlamayabileceğini gösterdiğini belirtti. Waller, verilerin bütününün, faiz indirimlerinin hızı konusunda daha temkinli olunması gerektiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan kurumsal tarafta, Nvidia'nın hisseleri, işlem gününün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin hisse değeri yüzde 2,4 değer kazanarak 138,07 dolara çıktı. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 3,39 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Rekorla Yükseldi - Son Dakika

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