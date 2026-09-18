New York borsası tahvil faizlerine rağmen güne yükselişle başladı

NEW New York borsası, tahvil faizlerindeki artışa rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 51.826,78 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 7.657,17 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 kazançla 26.522,09 puana ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflemesine yardımcı olurken, yükselen tahvil faizleri risk iştahını baskıladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 104,48 dolara geriledi. Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin endişeler sürerken, Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Buna karşın, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,45 dolarla rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artarak yüzde 4,99'a çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi ağustosta aylık bazda değişim göstermedi. Ülkede kapasite kullanım oranı da ağustosta değişmeyerek yüzde 76,3 oldu.

Analistler, bu hafta yatırımcıların gündemini ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeledeki kararlılığa ilişkin değerlendirmelerinin meşgul ettiğini belirtti.

Önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin de bu teknolojinin geliştirilme sürecinde yavaşlamaya gidilmesi çağrısında bulunduğunu anımsatan analistler, yatırımcıların yapay zekaya yönelik talep görünümünü de yeniden değerlendirdiğini kaydetti.